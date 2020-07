Il Re Mida del rap italiano è tornato: fuori oggi, in un venerdì 17 che gli porta fortuna, il mixtape “LAZZA – J” (333 Mob/Island Records/Universal Music Italia)!

Con una raccolta di brani, Lazza si conferma ancora una volta l’artista più in forma della scena attuale, mostrando le sue abilità in 10 inediti e altrettante collaborazioni. Con rime taglienti, flow killer e produzioni di alto livello Lazza firma questo nuovo esplosivo lavoro in studio.

Questa la tracklist del mixtape, disponibile al link https://island.lnk.to/LazzaJ:

1. J – prod. Low Kidd

2. ALYX feat. Capo Plaza – prod. Drillionaire

3. 2 TIRI feat. tha Supreme – prod. Marvin Cruz

4. MONCLER feat. Pyrex, Guè Pequeno – prod. axl beats

5. MON AMOUR feat. Shiva – prod. Low Kidd, Lazza

6. SLIME feat. Rondodasosa – prod. Lazza

7. CLEAN feat. Tony Effe – prod. Sick Luke

8. FRIEND feat. Shiva, Geolier – prod. Low Kidd, Lazza

9. L’ERBA VOGLIO (Geordie) feat. Emis Killa – prod. Andry The Hitmaker

10. LIMBO feat. Gemitaiz – prod. Drillionaire

Il rapper, producer e pianista, nome tra i più stimati e richiesti degli ultimi tempi, è reduce da due anni di grandi successi dettati di certo dal suo ultimo lavoro, i cui brani hanno collezionato una certificazione dopo l’altra, ma anche dalle importanti collaborazioni che lo hanno visto protagonista indiscusso.