Jack The Smoker: “Ho fatto tardi”

Mancano meno di 24 ore al grande ritorno di JACK THE SMOKER! A 4 anni dal suo ultimo lavoro in studio da solista, a mezzanotte sarà finalmente fuori “HO FATTO TARDI” (Arista/Sony Music Italy), il nuovo album, disponibile in streaming e digitale al link https://smi.lnk.to/hofattotardi.

Già nei giorni scorsi, Jack ha svelato ai fan la tracklist e le preziose collaborazioni contenute nell’album, in arrivo a un anno esatto dalle sue ultime rime taglienti contenute nel Machete Mixtape 4:

1. Foto – prod. Big Joe

2. Non Ho Mai – prod. Low Kidd

3. Che Si Fa? (feat. Nitro) – prod. Jazzy Bubblez & Strage

4. Fischi – prod. Strage

5. Fashion Week (feat. Dani Faiv) – prod. Strage

6. Mister (feat. Lazza e Jake La Furia) – prod. Low Kidd

7. Jetlag (feat. Dani Faiv) – prod. Frenkie G

8. No Mcdonald’s (feat. MadMan) – prod. DJ 2P

9. Torna Su – prod. Jack The Smoker & Strage

10. Euro – prod. Strage

11. Calamita – prod. Big Joe

12. Una Come Te – prod. MACE & Venerus

13. Nuvole (feat. Izi) – prod. Low Kidd & David Ice

A proposito di “Ho Fatto Tardi” Jack afferma: “Le mie giornate da bambino erano per strada: pallone, bicicletta e parchetto. Quando mia madre mi chiamava dalla finestra le dicevo che sarei tornato subito, poi in realtà scomparivo per ore. Camera mia mi sembrava una prigione, perciò appena potevo scappavo… Le serate in compagnia finivano quasi sempre male e la mattina dopo, in hangover, mi maledicevo esattamente come avevo fatto la sera prima, e quella prima ancora. Questo disco è la fotografia di questi momenti di libertà, di felicità fatta di vita di provincia, la mia provincia, lontano dai riflettori della città. È un omaggio alla purezza di questa vita, ai rapporti veri e totali, e nello stesso tempo una critica ai ritmi frenetici che oggi ci condizionano in tutto.”