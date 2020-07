Chiara Hudson “Autentica” primo singolo vincitrice Festival “Borgo In Canto”

In radio e in tutti i digital store il primo singolo di Chiara Hudson, vincitrice del Concorso Nazionale di Musica Live a Borgorose (Ri), Borgo In Canto, concorso nato con lo scopo di scoprire e promuovere voci e volti nuovi nell’ambito della musica leggera italiana e internazionale e nel contempo di diffondere e valorizzare la cultura musicale, organizzato da Noemi Rapetti e Michela Olivieri. Il concorso offre numerosi premi tra cui il premio discografico con la Joseba Publishing, che nel 2019 ha visto Chiara Hudson come vincitrice.

“Autentica” è il singolo che nasce dal premio discografico ed è un brano che porta le firme di Giovanni Segreti Bruno, Gianni Testa, Giampaolo Pasquile e la stessa Chiara Falasca. Arrangiato da Giampaolo Pasquile, il brano è prodotto da Gianni Testa per la Joseba Publishing.

Videoclip “Autentica”: https://youtu.be/USzbJDJZsos

Chiara: “Il progetto, nato dopo la vincita del concorso, è stato un’opportunità per me per cimentarmi nella scrittura di brani, stando al fianco di professionisti del settore che hanno saputo consigliarmi al meglio su tutti i campi. Tutto ciò ha permesso una crescita maggiore nel mio percorso musicale, che fino ad ora si era limitato solamente alla parte performativa ed interpretativa, aprendomi altre strade, infatti ho tutte le intenzioni di migliorare la mia parte compositiva e di scrittura avvalendomi anche di software adatti. Il brano si può definire una sorta di flusso di coscienza del mio approcciarmi alle nuove sfide che la vita mi pone: le paure, le incertezze ma anche le sicurezze e i valori che mi porto dietro, che mi permettono di affrontare nuovi ostacoli e nuove avventure”

