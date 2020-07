Dolche – “Exotic Diorama”

La cantautrice e polistrumentista italo-francese Christine Hérin, con 20 anni di carriera e centinaia di concerti in tutta Europa, torna sulle scene con il nome d’arte DOLCHE ed è attualmente al lavoro su un album di inediti in uscita in autunno dal titolo “EXOTIC DIORAMA” (Crisalide Records).

Dolche è un omaggio alle atmosfere retrò e nostalgiche raffigurate nel capolavoro cinematografico di Federico Fellini “La Dolce Vita” con l’aggiunta delle iniziali dell’artista (C e H), e indossa una corona di fiori decorata da corna di mucca come tributo alle sue origini valdostane. Ma Christine Herin, che da anni risiede e lavora tra Roma e New York, ha già all’attivo 5 album e si è esibita in centinaia di concerti in tutta Europa sotto lo pseudonimo di Naif Herin.

L’album d’esordio del nuovo progetto Dolche, è stato anticipato dall’uscita di 5 brani, l’ultimo dei quali è “Big Man”, uscito il 18 giugno. Questo singolo, nel quale Dolche affronta la tematica della diversità, è accompagnato da un video in cui l’artista mescola, attraverso la tecnica del Deepfake, i volti dei passanti delle strade di New York, creando così nuovi esseri umani che abbattono i pregiudizi legati alla razza, alla religione e al genere (video al link: https://youtu.be/Nz1rhjOSSps).

Gli altri brani usciti sono: “Psycho Killer”, cover della celebre canzone dei Talking Heads (video al link: https://youtu.be/ZihJIes25so), “Canzone d’Amore” (video al link: https://youtu.be/RBfAvIRQkoo), “Supernova” (video al link: https://youtu.be/lkQb9qZR-S8) e “Roma”, omaggio alla città eterna dove l’artista vive da molti anni (video al link: https://youtu.be/kHe7hqRhGFc).

Il prossimo singolo “CRIMINAL LOVE” uscirà il 10 luglio in digital download e su tutte le piattaforme digitali. Il brano è già disponibile in pre-save al link: https://ffm.to/criminallove.