Milano Serravalle nella lotta al Coronavirus

Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. è a fianco dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri nella lotta al Coronavirus.

La Società ha deciso infatti di finanziare un importante progetto di ricerca dell’Istituto per realizzare test sierologici specifici e accurati per la valutazione del profilo immunologico contro il Coronavirus nella popolazione.

Lo studio, condotto dall’Istituto Mario Negri di Bergamo, mira a ottimizzare test sierologici rapidi per renderli più affidabili di quelli attualmente in commercio, valutando in modo più efficace e accurato la classe di anticorpi che potrebbero dare l’immunità a lungo termine contro il virus in caso di future pandemie.

La ricerca punta inoltre a sviluppare nuovi approcci che permettano di valutare rapidamente e in modo non invasivo se un paziente è contagioso, senza necessità di ricorrere ai tamponi.

Realizzare questi obiettivi potrà fare la differenza per pianificare una strategia operativa durante la fase di ripresa dell’attività economica, attraverso la valutazione del profilo immunologico della popolazione.

“La Società ha deciso di sostenere un progetto di ricerca dell’Istituto Negri, da sempre realtà di assoluta avanguardia, riconosciuta a livello internazionale. La situazione di crisi senza precedenti determinata dalla pandemia da Covid-19, ha fatto comprendere a tutti quanto sia importante dare concreto supporto alla ricerca scientifica”, dichiarano Maura Carta, Presidente di Milano Serravalle, e Andrea Mentasti, Amministratore Delegato della Società.

“Siamo grati a Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. per aver voluto sostenere questo progetto – afferma Ariela Benigni, Segretario Scientifico del Mario Negri –. Si tratta di un progetto ambizioso ma con basi molto solide, che ha ottime possibilità di aiutarci a mettere a punto un sistema relativamente semplice che aiuti il Servizio Sanitario Nazionale ad affrontare questa ed eventuali altre epidemie con meno difficoltà.”