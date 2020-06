Il nuovo singolo di Damien McFly “On our own” è disponibile in radio e in tutti i digital store dal 29 giugno

On Our Own è stata scritta poco prima della quarantena e ultimata dopo un mini tour Europeo. Come suggerisce il titolo, il brano parla della necessità di trovare la capacità di reagire alle difficoltà con le proprie forze, di non aspettare risposte o input esterni per rialzarsi, ma capire quali sono le nostre potenzialità e trovare la strada migliore per farle fiorire.

Questo nuovo singolo arriva dopo “My cure” e “Vega” e del brano “Mesmerised” con il quale Damien McFly vince nel 2018 il Grand Prize nella categoria Folk del John Lennon Songwriting Contest di New York e l’honorable Mention nell’International Songwriting Competition e all’interno dell’Unsigned Only Music competition di Nashville con “I can’t Reply”.

Damien McFly è reduce dalla partecipazione nel marzo 2019 al SXSW 2019 ad Austin in Texas, unico italiano a parteciparvi senza etichetta.

Dopo l’uscita di “On Our Own” sono previsti altri 3 singoli che anticiperanno l’uscita dell’album prevista per la fine del 2020.