Dal 12 giugno – La Casa dell’ Autore

Il 12 giugno inizia sul web la pubblicazione del ciclo di interviste LA CASA DELL’AUTORE, progetto realizzato da Teatro Out Off per la Centrale dell’Acqua di Milano.

Si tratta di sette interviste ad artisti a cura di Davide Pinardi, scrittore, sceneggiatore e docente di tecniche di scrittura creativa all’Accademia di Belle Arti di Brera e al Politecnico di Milano che saranno pubblicate sul canale youtube e sulla pagina Facebook della Centrale dell’Acqua di Milano. Ogni intervista, della durata di 15 minuti, realizzata con la piattaforma zoom nella casa degli artisti intervistati, ha al centro una riflessione su come è cambiato in questi mesi il rapporto con la propria casa.

“Di colpo, la svolta. Dovevamo diventare tutti nomadi, cittadini del mondo. Non c’era più bisogno di possedere nulla di fisso perché tutto era temporaneo, condiviso.

E poi, di colpo, la svolta. Costretti in casa, senza quasi poter uscire per strada, rintanati per difenderci dal pericolo.

E così la casa ha ritrovato per noi valori archetipici, è diventata un luogo di protezione, laboratorio della quotidianità, l’unica dimensione nella quale siamo veramente padroni e al sicuro.

Non più una casa ridotta a deposito di vestiti, a letto per la notte, a cucina per mangiare, ad albergo dove comodamente arrivare e andarsene,

Invece spazio per custodire la propria identità, baluardo che protegge noi e i nostri cari, scrigno delle nostre memorie, luogo forse angusto ma certamente nostro.

Che svolta radicale, e in così poco tempo!

Parliamone di questo con degli artisti, degli attori, con persone abituate a volte a rimanere chiuse in casa per settimane per preparare una parte oppure a non starci mai per andare in tournée…

Cos’è diventata, per voi, la vostra casa?”

Davide Pinardi

Protagonista della prima intervista è Gigio Alberti, attore di teatro e di cinema.

GIGIO ALBERTI fa parte del nucleo storico del giovane teatro milanese che, alla fine degli anni ’80, si fa conoscere con le commedie generazionali dirette da Gabriele Salvatores (Comedians, Eldorado, Cafè Procope). In seguito partecipa a diversi film dello stesso regista (Kamikazen, Marrakesh Express, Mediterraneo, Sud, Nirvana, Quo vadis, baby?). Oltre a Savatores lavora con altri registi nel cinema: Paolo Virzì, Marco Bellocchio, Francesca Archibugi, Cristina Comencini, Silvio Soldini, Carlo A. Sigon, Gabriele Muccino e in tv partecipa a film e telefilm (Zanzibar, Renzo e Lucia, Cuore di ghiaccio, I liceali, L’ispettore Calindro). In teatro ha lavorato con Paolo Rossi (La commedia da due lire), con Edoardo Erba e Maria Amelia Monti e Giampiero Solari (Vizio di famiglia, L’uomo della mia vita), Antonio Catania e Enzo Monteleone (Gli insospettabili), Michele Placido (Aria di famiglia) e recentemente nello spettacolo Art di Jasmine Reza con la regia di Giampiero Solari e In the country di Martin Crimp con la regia di Roberto Andò. Con Lorenzo Loris e l’Out Off ha una lunga collaborazione sfociata negli spettacoli: Il ceffo sulle scale di Joe Orton (1994); Naufragi di Don Chisciotte di Massimo Bavastro (2002), Zitti tutti! di Raffaello Baldini (2002), Note di Cucina di Rodrigo Garcia (2003), Terra di nessuno di Harold Pinter (2007); Aspettando Godot di Samuel Beckett (2009); Ultimi rimorsi prima dell’oblio di Jean-Luc Lagarce (2009); Il guardiano di Harold Pinter (2010); Vera vuz di Edoardo Erba (2014); “Gli amori difficili” di Italo Calvino (2017).

CALENDARIO INTERVISTE

12 giugno – Gigio Alberti, attore di teatro e di cinema

19 giugno – Monica Bonomi, autrice e attrice

26 giugno – Giacomo Carson, attore e pianista

3 luglio – Harriet Carnevale, attrice e danzatrice

10 luglio – Massimiliano Cividati, autore, regista

17 luglio – Elena Callegari , attrice di teatro

24 luglio – Carlotta Cernigliaro, artista grafica e organizzatrice di eventi culturali

MONICA BONOMI, diplomata alla scuola d’arte drammatica Paolo Grassi, è attrice, regista di teatro, insegnante di recitazione. Lavora nel Cabaret come attrice e autrice comica, collaborando con lo Zelig di Milano, Antonio Albanese, Dario Fo e Franca Rame. Nel 2000 scrive dirige e interpreta Lamore. Il testo viene selezionato da Nuove Drammaturgie Outis. Dagli anni novanta fino al 2004 si occupa di teatro sociale. Tra i diversi spettacoli interpretati si ricordano: “ La via di una scimmia”- regia di Gaetano Sansone, in collaborazione con Luciana Melis. “Penelope”- regia di Mario Morini, “ 84” -regia di Andrea Lisco, “Prometeo o dei giorni felici” – regia di Amedeo Romeo, “Blanche e Jane” – regia di Maria Pia Pagliarecci, “ La tempesta”- regia di Gianlorenzo Brambilla. Nel 2013 ha pubblicato il suo primo romanzo: “Io non so fare niente”. Con l’Out Off nel 2014 è interprete insieme a Gigio Alberti di “Vera vuz” di Edoardo Erba e successivamente ne “La cognizione del dolore “ di Gadda entrambi con la regia di Lorenzo Loris.

GIACOMO CARSON è attore, pianista e ballerino. È salito sul palco per la prima volta grazie a Quelli di Grock nel suo ultimo anno di scuola media e da allora ha continuato a esibirsi. Nel 2017 ha co-fondato la Compagnia teatrale Monoval con sede vicino a Modena. Si è esibito a Milano, Bologna e Carpi (Modena) e ora lavora in modo indipendente. Con un decennio di studi di piano (recentemente specializzato nel jazz) e anni di formazione di danza swing al suo attivo, vuole dedicarsi alla professione nello spettacolo.

Ha partecipato al progetto per il web del teatro Out Off #Pirandello 2.0 con la lettura interpretata di “Uno, nessuno e centomila” di Pirandello, regia Lorenzo Loris.

HARRIET CARNEVALE, bilingue inglese italiano, si è esibita sia in inglese che in italiano. In particolare ha recitato in un cortometraggio della Southampton Solent University, Regno Unito nel 2013; nella commedia “Sweeney Todd” a Covent Garden, Londra nel 2014 e in una commedia al Fringe Festival di Edimburgo nel 2017. Si è formata con il sistema Stanislavskij e la tecnica Meisner. Inoltre, le abilità acquisite nella danza Tango e Flamenco le consentono di esplorare ulteriormente le performance teatrali in modo fisico e intuitivo. Ha partecipato al progetto per il web del teatro Out Off #Pirandello 2.0 con la lettura interpretata di “Uno, nessuno e centomila” di Pirandello, regia Lorenzo Loris.

MASSIMILIANO CIVIDATI è nato e cresciuto a Cusano Milanino, attore e regista della compagnia Aia Taumastica è direttore artistico della Torre dell’Acquedotto. Ha messo in scena con successo testi di Shakespeare, Beckett, De Ghelderone nonché opere proprie. Firma tra gli altri anche numerosi allestimenti di teatro musicale e readings radiofonici e non, di cui è spesso anche primo interprete. Da quasi vent’anni si occupa di pedagogia collaborando tra gli altri con il Provveditorato agli studi, alcune Università e importanti aziende. Dal 2001 è insegnante presso l’Accademia dei Filodrammatici di Milano e dal 2008 collabora con la Scuola Paolo Grassi. La collaborazione con Massimiliano e Aia Taumastica è iniziata nel 2016 e nel 2018 con la presentazione di alcuni spettacoli e a fine febbraio 2020 avrebbe dovuto presentare una “mini personale” con gli spettacoli SHORT SKIN, GHIACCIO, IL NULLA e ad aprile il nuovo lavoro “Io voglio”.

Ha partecipato al progetto web del Teatro Out Off con la lettura in diretta Face Book di “Ghiaccio” con la musica dal vivo eseguita dal pianista Andrea Zani.

ELENA CALLEGARI, attrice, in teatro ha lavorato tra gli altri con Massimo Castri, Giampiero Solari, Marco Baliani, Marina Bianchi, Elio De Capitani e Ferdinando Bruni, Renato Gabrielli, Valerio Binasco, Giancarlo Sepe, Fabrizio Arcuri, Andrea Collavino, Paola Rota. Con il Teatro Out Off e in particolare con Lorenzo Loris collabora da lungo tempo interpretando numerosi spettacoli tra i quali ricordiamo: Autunno e Inverno di Lars Noren (1997), Ritter Dene Voss di Thomas Bernhard (1998), Le serve di Jean Genet (2003); Note di cucina di Rodrigo Garcia (2004); Una specie di Storia d’amore di Arthur Miller (2006); La Gilda del Mac Mahon di Giovanni Testori (2010); L’Adalgisa di Carlo Emilio Gadda (2011); Giorni felici di Samuel Beckett (2013). Nel cinema ha lavorato in Puerto Escondido di Gabriele Salvatores (1992), Sogno il mondo il venerdì di Pasquale Marrazzo (2009), Vi perdono di Valeria Golino (2012).

CARLOTTA CERNIGLIARO, vive e lavora a Sordevolo (Bi). Si laurea nel 1983 in Grafica Superiore allo Ied Milano, si specializza in Corporate Identity, Brand Image con Noorda e Anceschi e alla Scuola Normale Superiore Arti Decorative di Parigi in Composizione Tipografica Contemporanea. Fonda Progetto grafico e lo studio Ergonarte a Milano; lavora significativamente per Olivetti e Polaroid, Regioni e Comuni italiani, poi Ong e Teatri milanesi, in particolare l’Out Off. Con Aiace produce la Rassegna sperimentale Invideo, biennale di Videoarte. È proprietaria e amministratrice fiduciaria del Bene Culturale Villa Cernigliaro Dimora storica; qui fonda l’Associazione Zero gravità, centro studi per la conservazione del fondo nucleo Franco Antonicelli e la riunione digitale di quelli nazionali. Cura la direzione e artistica di esperienze culturali internazionali; si dedica alla coproduzione di eventi sperimentali d’alta cultura in collaborazione con archivi privati, collezionisti, musei ed enti pubblici.

