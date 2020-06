Mark Lanegan Band, concerto riprogrammato

Mark Lanegan Band

Riprogrammato il concerto previsto a maggio 2020 a Bologna

Nuova data ora confermata Domenica 14 marzo 2021 – Bologna, Teatro Manzoni

I biglietti già acquistati restano validi

Biglietti da ora in vendita su Ticketmaster, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati

Milano, 9 giugno 2020

Il concerto della Mark Lanegan Band del 30 maggio 2020 al Teatro Manzoni di Bologna, cancellato causa emergenza sanitaria Covid-19, è stato riprogrammato per il 14 marzo 2021.

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova data .

Biglietti in vendita su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita

autorizzati.

Prezzi biglietti:

Platea 1° e 2°: € 38,00 + diritti di prevendita

Platea 3°: € 35,00 + diritti di prevendita

Galleria 1°: € 35,00 + diritti di prevendita

Galleria 2°: € 35,00 + diritti di prevendita

Balconata 1°: € 30,00 + diritti di prevendita

Balconata 2° + 3°: € 30,00 + diritti di prevendita

Per ulteriori informazioni: www.covoclub.it.

www.instagram.com/marklanegan/

http://www.twitter.com/marklanegan

www.livenation.it