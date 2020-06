Canzoni d’Autore al “Loving Amendola 2020″ di Modena

Davide Marchi con Susy tra brani inediti e storia della musica leggera

Venerdì 10 luglio alle 21.30 ci sarà il debutto live del cantautore modenese Davide Marchi che, in coppia la Susy – artista memorabile della musica pop italiana – si esibirà presso il Loving Amendola di Modena.

Inserito all’interno della rassegna denominata “Il Parco dei Cantautori”, un evento voluto creato come opportunità dal Comune per sostenere la cultura e la musica degli artisti locali e non solo, lo spettacolo di Davide Marchi si ispira al suo ultimo album (Sei come il profumo del caffè, pubblicato dall’etichetta discografica milanese Long Digital Playing Srl qualche mese fa, poco prima del Lockdown) ma guarda a nuove modalità di spettacolo, proprio grazie alla direzione artistica e registica di Susy.

Davide, modenese classe 1972, è un cantautore di nuova generazione, sanguigno e melodico, ma chiaramente di scuola emiliana; Susy, al secolo Susanna Taghetti, vocalist storica di Jimmy Fontana e ballerina di rock acrobatico, oltre ad essere un’interprete strepitosa, è anche pianista e chitarrista.

Un appuntamento imperdibile, dunque.