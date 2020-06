Dish Fillers: “Tutto torna” è il nuovo singolo uscito il 5 Giugno

I Dish Fillers, giovane realtà musicale dell’ambiente torinese con all’attivo quattro singoli ed un ep disponibili sui digital store e su Spotify tornano con un nuovo singolo intitolato “Tutto Torna”.

“Crediamo che questa canzone sia il nostro cavallo di battaglia. Abbiamo trovato, dopo aver sperimentato ed esserci ampiamente consultati, il suono con cui vogliamo arrivare, ed è la traccia che più di tutte le altre evidenzia la nostra evoluzione e crescita artistica.”

Questo nuovo singolo del trio torinese è accompagnato dal videoclip ufficiale: https://youtu.be/odRxGdF0JL8

“È un video girato nel periodo di lockdown, con i mezzi e gli spazi che avevamo a disposizione, cercando di mettere al centro della scena i nostri strumenti, la penna per Garo LaOhm, synth e drum machine per RobbiMaktub e Piano e Basso eletrico per NicoFuzz”.

Google Play: https://bit.ly/30aEjUM

Amazon: https://amzn.to/3dBmbHv

Apple Music: https://apple.co/2MxW6NG

Spotify: https://spoti.fi/305RW7E

Youtube Music :https://youtu.be/R97cB05eFL8

I Dish Filles è un trio formato dai due producer e musicisti NicoFuzz e Robbi Maktub e da Garo Laohm (penna e voce), nato dall’idea di incarnare entrambi i poli creativi dei componenti essendo “Riempitori di Piatti” sia come cuochi che come artisti.

Il trio è alle prese con la registrazione del videoclip di questo nuovo singolo che rappresenterà uno stile artistico musicale concreto in cui i tre ragazzi torinesi vogliono comunicare quale sarà la loro strada nel mondo della musica.