Black Eyed Peas: “Translation”

Uscirà il 19 giugno ma è già disponibile in pre-order (https://SMI.lnk.to/translation) “Translation”, il nuovo attesissimo album del celebre gruppo vincitore di 6 GRAMMY® Award, l’ottavo della loro carriera e il primo con Epic Records.

In attesa dell’uscita, i BLACK EYED PEAS continuano a dominare le classifiche italiane e internazionali con il singolo “MAMACITA” in collaborazione con Ozuna e J. Rey Soul. Il brano, che conta oltre 65 milioni di stream e 100 milioni di visualizzazioni su YouTube, ha conquistato, tra l’altro, il #1 della classifica italiana di Shazam, la posizione #2 della classifica FIMI/GfK e della Top 50 Italia di Spotify, la #3 della Apple Music Songs, la Top 5 dell’airplay radiofonico in Italia e della Top 100 Tracks di Youtube e la Top 10 della Viral Italia di Spotify.

In concomitanza con il lancio del pre-order, è uscita un’altra traccia estratta dal nuovo album, NO MAÑANA” feat. El Alfa, fenomeno della latin trap dominicana. Il brano è caratterizzato da un beat immediato e incisivo che colpisce sin dal primo ascolto.

Unendo perfettamente hip-hop, pop, dance, reggaeton e trap, l’album dei Black Eyed Peas include collaborazioni con le voci più “hot” del mondo. Tra queste, Shakira nella sexy e seducente “GIRL LIKE ME”, Tyga e Nicky Jam in “VIDA LOCA”, Becky G in “DURO HARD” e French Montana che porta uno stile molto “East Coast” in “MABUTI”. Tutto culmina in “NEWS TODAY” con osservazioni provocatorie e potenti sulla vita nel 2020.

Ad anticipare “Translation” le hit “RITMO (Bad Boys For Life)” con J Balvin che, in soli sei mesi, ha ottenuto dozzine di certifiazioni platino in tutto il mondo e raggiunto numeri incredibili, totalizzando oltre 700 milioni di streams e 707 milioni di visualizzazioni YouTube fino ad oggi. Senza dimenticare che è stata anche il singolo di punta dell’ Original Motion Picture Soundtrack del film “Bad Boys For Life”. Ha fatto seguito la hit planetaria “MAMACITA” con Ozuna e J Rey Soul che ha raggiunto la Top 10 della Billboard Hot Latin Songs Chart.

Tracklist di “TRANSLATION”:

1. “RITMO (Bad Boys For Life)” con J Balvin

2. “FEEL THE BEAT” con Maluma

3. “MAMACITA” con Ozuna & J Rey Soul

4. “GIRL LIKE ME” con Shakira

5. “VIDA LOCA” con Nicky Jam & Tyga

6. “NO MAÑANA” con El Alfa

7. “TONTA LOVE” con J Rey Soul

8. “CELEBRATE”

9. “TODO BUENO”

10. “DURO HARD” con Becky G

11. “MABUTI” con French Montana

12. “I WOKE UP”

13. “GET LOOSE NOW”

14. “ACTION”

15. “NEWS TODAY”