Siete tutti invitati a partecipare a Zelig Covid Edition, la grande maratona virtuale della comicità italiana organizzata da Zelig a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo.

Sabato 30 maggio, dalle ore 18.00 fino a notte fonda, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada condurranno un show online sulla piattaforma digitale www.natlive.it che vedrà la partecipazione di oltre 300 artisti e autori.

Tanti nomi illustri, ma anche artisti emergenti, che contribuiranno non solo con il proprio talento e la partecipazione all’evento, ma anche attivamente alla campagna con donazioni per aiutare artisti in difficoltà, fonici, attrezzisti, datori luci… e tutte le categorie che consentono lo svolgimento di uno spettacolo o di una produzione. Insieme per tornare a sorridere!

Se anche voi volete partecipare alla raccolta, fin da ora è possibile donare al seguente IBAN IT 16 P 03075 02200 CC8500843267 (intestazione: conto dedicato Zelig Nuovo IMAIE – causale: Zelig Covid Edition) che verrà gestito, a titolo gratuito, da un Comitato di Garanzia composto da un rappresentante designato da ciascun promotore dell’iniziativa e da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.