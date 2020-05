Da venerdì 29 maggio sarà disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme streaming e in digital download “ODIO TUTTI” (Hokuto / Sony Music), il nuovo singolo di NUELA e del giovane cantautore veneto SONIKO (nome d’arte di Niccolò Cervellin).

Il brano è già disponibile in pre-save su Spotify al seguente link:

forms.sonymusicfans.com/campaign/nuela-odio-tutti-feat-soniko/

“ODIO TUTTI”, il nuovo singolo di Nuela feat. Soniko, è scritta dai giovanissimi Emanuele Crisanti e Niccolò Cervellin, mentre la musica e il mix sono stati curati da Alessandro Manzo. Il brano, ironico e dal ritmo trascinante, ha un titolo che non ha bisogno di spiegazioni!

«Il mese di giugno sarà fantastico per me, – afferma Soniko – il coronamento di tanto lavoro in questi ultimi anni per arrivare a un pubblico sempre più ampio. Per andare avanti non basta solo fare l’artista, ma essere circondato da professionisti fidati. Quando ci è arrivata la proposta di partecipare al nuovo singolo di Nuela, io e il mio team abbiamo subito accettato con entusiasmo: è uno dei rapper emergenti più originali e particolari di questo periodo! Ma non mi fermerò qui: un’altra collaborazione importante e un nuovo singolo inedito per l’estate saranno i prossimi passi, per cui rimanete aggiornati!».