Disclosure: “Energy”

Dopo la pubblicazione, a febbraio di quest’anno, dell’ EP “Ecstasy”, i Disclosure tornano con un nuovo album il prossimo 28 agosto, “Energy”, titolo anche del singolo che da oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

“ENERGY”, la traccia che anticipa l’album, vede la collaborazione del predicatore americano Eric Thomas, che già nel 2013 aveva prestato le sue parole nel brano “When a Fire Starts to Burn” dall’album “Seattle”. Thomas recita una sorta di manifesto: “Guardate! Dove va la tua attenzione, la tua energia fluisce. Mi state ascoltando?”.

Raccontano i Disclosure “Abbiamo scoperto Eric molti anni fa, una miniera d’oro di citazioni e discorsi motivazionali. Anche se parlava a una stanza di cinque persone, era come se si rivolgesse a uno stadio. Eric ha una presenza e un’energia immensa che si traduce così bene in musica – soprattutto musica house. Questa volta abbiamo tagliato vari discorsi per fare qualcosa di sensato. Quello che dice è fondamentalmente l’intero concetto del disco, ecco perché il brano è diventato anche la title track”.

“ENERGY” è un album che vede, oltre a Eric Thomas, la collaborazione di vari artisti, tra cui, per la prima volta, alcuni rapper: Mick Jenkins, Channel Tres, Aminé e slowthai si affiancano a rapper famosi come Common. Sono presenti, inoltre, Kelis e Fatoumata Diawara, con cui i Disclosure hanno già collaborato in passato, il cantante camerunense Blick Bassy e il team Kehlani & Syd.

Il titolo, “Energy”, dice già tutto. “Ogni brano è stato scritto molto velocemente. Ecco perché abbiamo dovuto scrivere così tante canzoni, perché quelle non vengono fuori tutti i giorni o ogni settimana o ogni mese”. Attraverso un processo epico di creazione e ricerca, i Disclosure hanno analizzato circa duecento tracce per produrre il loro album più breve, 11 canzoni in 39 minuti.

ENERGY Tracklisting:

1. Watch Your Step

2. Lavender

3. My High

4. Who Knew?

5. Douha (Mali Mali)

6. Fractal (Interlude)

7. Ce n’est pas

8. ENERGY

9. Thinking ‘Bout You (Interlude)

10. Birthday

11. Reverie