Appuntamento in edicola per tutti i fan di Maurizio de Giovanni.

Esce infatti il 23 maggio IL COMMISSARIO RICCIARDI MAGAZINE, curato da Luca Crovi e Graziano Frediani, che offrirà a tutti i lettori quattro racconti inediti − tre dedicati al celebre commissario Ricciardi e uno ai Bastardi di Pizzofalcone − e un viaggio nel crogiuolo di vite e di vie che animano e popolano il capoluogo partenopeo.

Nelle quattro storie proposte, tutte su soggetto di Maurizio de Giovanni, scopriremo come il viaggio di una rosa possa cambiare per sempre il destino di varie persone (Il viaggio di una rosa, sceneggiato da Claudio Falco e disegnato da Luigi Siniscalchi); ascolteremo il dottor Modo svelare a Ricciardi e Maione un episodio vissuto al Fronte (La guerra di Modo, sceneggiato da Sergio Brancato e disegnato da Luigi Siniscalchi), lasceremo che il vento di Ponente, il Maestrale e il Libeccio sconvolgano la vita per le strade di Napoli (Il vento cambia, sceneggiato da Paolo Terracciano e disegnato da Alessandro Nespolino) e infine vedremo come il mese di maggio si mostri in tutta la sua cupa violenza (Maggio, sceneggiato da Claudio Falco e disegnato da Carmelo Zagaria).

Inoltre, grazie allo speciale itinerario compreso in questo numero, il commissario Ricciardi e la squadra dell’ispettore Giuseppe Lojacono ci accompagneranno per le vie di Napoli, con le illustrazioni di Daniele Bigliardo e con le foto di un sorprendente flash mob dei personaggi creati da Maurizio de Giovanni.