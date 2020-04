Star internazionale di straordinario successo, Gregory Porter annuncia che il filmato integrale della sua memorabile performance (un sold-out assoluto) tenutasi nel 2018 alla celeberrima Royal Albert Hall di Londra sarà visibile a partire dalle 20 (ora italiana) di domani, 28 aprile, in esclusiva sul suo canale YouTube. La ripresa del concerto sarà disponibile per 72 ore, e vuole essere un segno di gratitudine per i suoi fan in tutto il mondo.

La serata d’apertura (in tutto furono tre, tutte sold-out) alla Royal Albert Hall ha visto la grande superstar del canto jazz di fronte ad una platea gremita, con l’accompagnamento del suo fidato trio e da un’orchestra di 70 elementi condotta dal noto arrangiatore e compositore (a sua volta insignito di Grammy®) Vince Mendoza. Lo sbalorditivo concerto fu interamente catturato sia in audio che in video, e comprese brani dal repertorio dell’album “Nat King Cole & Me”, così come alcuni grandi successi di Porter: ‘Hey Laura’, ‘When Love Was King’ e ‘Don’t Lose Your Steam’.

Gregory ha riportato il jazz in testa alle classifiche e al grande pubblico. Ancora una volta, il suo intento è di liquidare il fastidio delle divisioni fra generi musicali, rendendo tutto più semplice grazie alla sua voce ammaliante ed alla sua debordante carica di umanità: un artista che sa rendersi utile a tutti, proprio nel momento di maggior bisogno.