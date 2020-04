MSMT: Comunicato Integrazione 28 aprile

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di ammodernamento dei dispositivi sicurvia e impianto di illuminazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

    Dalle ore 22:00 di Domenica 03 Maggio alle ore 06:00 di Lunedì 04 Maggio 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.494 Vigevano (Km 13+901) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in carreggiata nord allo svincolo allo svincolo Cusago – MI-Baggio (km 10+580) per la successiva entrata in carreggiata sud.

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di manutenzione ai manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

Dalle ore 10:00 alle ore 15:00 di Mercoledì 29 Aprile 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Rubattino (km 5+927) da carreggiata nord (direzione A4 TO-VE/Usmate-Lecco). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.P. 103 Segrate (km 7+713) per la successiva uscita da carreggiata sud.