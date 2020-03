Disabilità: risposta tempestiva per Misura B1

Spostamento del termine di

presentazione della domanda dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020

per persone in continuità; garanzia alle persone in carico alla

Misura B1 per i mesi di febbraio e marzo 2020 della continuità

nell’erogazione delle risorse a prescindere dalla condizione

economica (ISEE) e indipendentemente dal perfezionamento della

domanda.

Questo il contenuto della delibera approvata oggi dalla Giunta

regionale, su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali,

Abitative e Disabilità Stefano Bolognini, per garantire la

continuità della misura B1 in favore dei disabili gravissimi.

“Sono molto soddisfatto di questo provvedimento, che arriva in

un periodo di oggettiva difficoltà per tutti i cittadini – ha

commentato Bolognini – e in particolare per le persone più

fragili. Regione Lombardia ha così dato una risposta tempestiva

alle numerose richieste pervenute dalle famiglie che assistono

al proprio domicilio persone con disabilità gravissima in ordine

alla manifestata difficoltà nella presentazione delle domande

per la Misura B1″.

“Quanto deliberato dalla Giunta – ha proseguito l’assessore – si

colloca in un contesto emergenziale dettato dalla grave

situazione epidemiologica e dalle restrittive prescrizioni

imposte a livello nazionale che stiamo vivendo in tutto il

Paese, e, ancora di più, nella nostra Regione. L’assunzione del

provvedimento consente di salvaguardare in modo responsabile

l’impegno assunto da Regione Lombardia nei confronti delle

persone con disabilità e delle loro famiglie, e cioè garantire

ancora una volta sia la tempestività nella risposta, sia la

continuità nell’erogazione della misura a tutte le persone già

in carico”.

“L’attenzione alle persone più fragili sarà sempre una priorità

di questa Amministrazione – ha concluso Bolognini -, pur sapendo

che sarà necessario un ulteriore sforzo, da parte di tutti gli

operatori coinvolti, al fine di garantire continuità agli

interventi e dare attuazione a quanto oggi stabilito”.