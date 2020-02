Giordana Angi: “Come mia Madre”

È online da oggi, giovedì 6 febbraio, il video di “Come mia Madre”, brano della cantautrice italo-francese Giordana Angi in gara al 70° Festival di Sanremo e contenuto nell’edizione speciale di “VOGLIO ESSERE TUA” (Sanremo Edition) in uscita domani, venerdì 7 febbraio, nei negozi tradizionali, in digital download e su tutte le piattaforme streaming.

Il brano “Come mia madre” (Angi/Finotti) è inoltre da oggi in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Il video di “Come mia madre”, diretto da Priscilla Santinelli, è un racconto per immagini ricco di grandi emozioni che arrivano dritte al cuore. Scene di vita quotidiana che descrivono l’essenza del rapporto tra madri e figli. Un amore universale, fatto di presenza, di piccoli e grandi gesti che sono alla base di un legame inscindibile, che dovrebbe superare ogni ostacolo e difficoltà e non scalfirsi mai.

Il video è visibile al seguente link: http://www.youtube.com/watch?v=qIN44ejKa9Q

Questa sera durante la serata speciale pensata per celebrare i 70 anni del Festival, Giordana Angi interpreta “La nevicata del 56”, intenso brano presentato al Festival di Sanremo nel 1990 da Mia Martini, accompagnata sul palco dal SOLIS STRING QUARTET e Giovanni Sciabbarrasi al pianoforte. Questa sera a dirigere l’orchestra sarà Fabio Barnaba.

Oltre al brano sanremese “Come mia madre”, l’album “VOGLIO ESSERE TUA” contiene 3 nuove canzoni: “Seconda Pelle”, co-scritta per l’album di Tiziano Ferro e presentata qui in una personalissima versione, “La Tua Eredità”, intensa ballata inedita e “Désolé” brano uptempo con sonorità moderne, cantato in francese.

Rinnovato anche il packaging del disco che, nella prima tiratura, è disponibile in versione Deluxe EcolBook con libretto di 24 pagine che include tutti i testi delle canzoni.

Questa la tracklist di “Voglio essere tua” (Sanremo Edition): “Come mia madre”, “Oltre mare” con Alberto Urso, “Stringimi più forte”, “Le 4 Milano”, “Seconda pelle”, “La tua eredità”, “Voglio essere tua”, “Ti vorrei adesso”, “Lola”, “Sempre pronti a giudicare”, “Désolé”, “Paura di morire non ne ho”, “400 proiettili” e “14 encore”.

In occasione dell’uscita di “Voglio Essere Tua” (Sanremo Edition), Giordana incontrerà il suo pubblico in due speciali appuntamenti instore: il 12 febbraio alla Mondadori di Piazza Duomo a Milano (ore 17.00) e il 13 febbraio alla Discoteca Laziale di Roma (ore 17.00 – Via Giovanni Giolitti, 263).