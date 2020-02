Deragliamento Freccia Rossa:il cordoglio di Trenord

Il Presidente di Trenord Federica Santini e l’Amministratore Delegato Marco Piuri, insieme a tutto il personale dell’azienda, esprimono profondo cordoglio ai familiari dei due colleghi macchinisti deceduti nell’incidente del treno 9595 e sincera vicinanza alle persone rimaste ferite.

RFI e Trenord hanno messo a punto il programma di servizio che sarà esteso anche nei prossimi giorni, per fluidificare la circolazione ferroviaria in ingresso e in uscita da Milano Centrale e nel lodigiano, a causa dell’indisponibilità dei binari dell’Alta Velocità tra Milano e Piacenza.

Per quanto riguarda il servizio regionale di Trenord, venerdì 7 febbraio potrà subire modifiche la circolazione delle linee Milano-Brescia-Verona, Milano-Lodi-Piacenza, Milano-Lodi-Cremona-Mantova, S1 Milano Bovisa-Lodi, S12 Milano Bovisa-Melegnano.

Ulteriori dettagli sulle variazioni previste e aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sul sito trenord.it e sull’App Trenord.