Matteo Faustini in gara nella categoria “Nuove Proposte”

Il cantautore Matteo Faustini sarà in gara al 70° Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte” con il brano “NEL BENE E NEL MALE” attualmente in radio e disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download.

Dirigerà l’orchestra il Maestro Mario Natale. Sul palco Matteo sarà vestito Daniele Alessandrini.

Il brano “Nel Bene e Nel Male” è stato scritto dallo stesso Matteo Faustini insieme a Marco Rettani e farà parte dell’album d’esordio “Figli delle favole” (Dischi dei Sognatori, distribuito da Warner Music Italia) in uscita nei negozi di dischi venerdì 7 febbraio.

Questa la tracklist del disco: “La Bocca Del Cuore”, “Nel Bene E Nel Male”, “Si, Lei È”, “Vorrei (La Rabbia Soffice)”, “Il Cuore Incassa Forte”, “Figli Delle Favole”, “Un Po’ Bella Un Po’ Bestia”, “Come Lo Stregatto”, “Il Gobbo”, “Lieto Fine?”, “Nel Bene E Nel Male (Unplugged Version)”.