Bollate: Cambio di guardia nel Cda di gaia Servizi

Cambio al vertice di Gaia Servizi concordato con l’Amministrazione comunale: Felice Caccavale lascia la presidenza della partecipata per nuovi impegni personali ma resta componente dell’attuale Consiglio di amministrazione. Al suo posto, l’attuale Vice presidente Luigi Quinterio, che assume la presidenza.

“Ho lavorato a tempo pieno per due anni alla guida di Gaia Servizi – dice Felice Caccavale, presidente uscente – ed è stato molto impegnativo ma stimolante. Resto nel Cda per proseguire questa esperienza e portare a termine gli impegni presi e oggi in fase di realizzazione”.

L’Amministrazione comunale ha colto l’occasione per ringraziare Felice Caccavale per l’importante lavoro fin qui svolto, avvalorato anche dai risultati economici ottenuti dalla società e per la sua disponibilità a rimanere nel Consiglio di amministrazione come Consigliere.