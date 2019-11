Sergio Bonelli Editore presenta i nuovi libri

In libreria e fumetteria dal 28 novembre due nuove avventure della Casa editrice di via Buonarroti: tra viaggi spaziali, fantascienza ed esplorazioni del lato oscuro… Arrivano in libreria e in fumetteria dal 28 novembre due nuovi volumi firmati Sergio Bonelli Editore.

Si parte con l’opera scritta da Alessandro Bilotta e disegnata da Matteo Mosca: “Il lato oscuro della luna” . Il protagonista della narrazione è proprio l’enigmatico satellite, signore (o meglio Signora, perché da sempre la Luna è madrina dell’universo femminile) delle maree e degli umori, della follia e dei cicli della germinazione vegetale. Lloyd ha infatti coronato il suo sogno d’infanzia: diventare un astronauta. Ora finalmente è in viaggio verso la Luna. Ma, all’improvviso, l’avventura diventa un incubo. Com’è possibile che i suoi compagni siano spariti senza lasciare traccia? Perché la sua mente è assediata da dolorosi ricordi? Forse le risposte sono nascoste sul freddo satellite, annidate nell’ombra eterna del suo lato oscuro. Un’odissea fantascientifica che trascina il lettore verso derive oniriche, fino a scandagliare la mente di un uomo che, indagando su un mistero, si ritrova a fare i conti con se stesso. La copertina del volume è firmata da Aldo Di Gennaro.

Sempre dal 28 novembre sarà disponibile “K-11. Volume primo”, scritto da Matteo Casali (che firma anche la postfazione) e disegnato da Davide Gianfelice. Mentre il secondo conflitto mondiale si avvia alla sua conclusione, un giovane soldato sovietico accetta di partecipare a un pericoloso progetto scientifico segreto. Segnato nel corpo e nell’animo dall’assedio di Stalingrado, Karl compie il suo primo, doloroso passo nell’era che segnerà tutto il ‘900: l’era atomica. La copertina del volume, il primo della serie, è firmata da Emiliano Mammucari.

“Il lato oscuro della luna”

Soggetto: Alessandro Bilotta

Sceneggiatura: Alessandro Bilotta

Disegni: Matteo Mosca

Copertina: Aldo Di Gennaro

Formato: 22 x 31 cm, b/n

Pagine: 120

ISBN code: 978-88-6961-453-8

Uscita in libreria: 28 novembre

Prezzo: 20 euro

Online e sui social:

https://shop.sergiobonelli.it/le-storie/2019/10/01/libro/il-lato-oscuro-della-luna-1007075/

“K-11. Volume primo”

Soggetto: Matteo Casali

Sceneggiatura: Matteo Casali

Disegni: Davide Gianfelice

Copertina: Emiliano Mammucari

Colori: Stefania Aquaro

Formato: 22 x 29,7 cm, colore

Pagine: 72

ISBN code: 978-88-6961-468-2

Uscita in libreria: 28 novembre

Prezzo: 16 euro

Online e sui social:

https://shop.sergiobonelli.it/k-11/2019/10/21/libro/k-11-volume-primo-1007213/