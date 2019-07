Irene Grandi: “Grandissimo” Tour

Annunciate le prime date del tour di presentazione di “GRANDISSIMO”, il nuovo album di IRENE GRANDI.

20/07 – Troia (FG) – Campo Fiera

24/07 – Genova – Basko Arena

29/07 – Volturara Irpina (AV) – Piazza Roma

03/08 – Santa Lucia del Mela (ME) – Piazza Regina Margherita

10/08 – Sabaudia (LT) – Piazza del Comune

12/08 – San Marco Argentano (CS) – Piazza Aldo Moro

13/08 – Torre Santa Susanna (BR) – Area Mercatale

14/08 – Spinazzola (BT) – Piazza Blescito

17/08 – Meta (AQ) – Piazza della Chiesa

18/08 – Roccaraso (AQ) – Piazza Giovanni Leone

20/08 – San Salvatore di Fitalia (ME) – Piazza San Calogero

22/08 – Bortigali (NU) – Piazza Fontana

25/08 – Gioiosa Ionica (RC)

07/09 – Oschiri (SS) – Piazza Regina Elena

09/09 – Sannicola di Lecce (LE) – Piazza della Repubblica

16/09 – Castelforte (LT) – Piazza Muraglia

28/09 – Sammichele di Bari (BA) – Piazza Vittorio Veneto

Dopo il debutto del 22 giugno al Parco dei Suoni di Riola Sardo (OR), continua “Grandissimo”, il tour con il quale Irene Grandi presenterà al pubblico il suo nuovo lavoro discografico, tra inediti e nuovi arrangiamenti per i classici che hanno punteggiato la sua carriera. Uno spettacolo pensato per rivivere la lunga carriera dell’artista e per dare voce e corpo alla composizione eterogenea del nuovo album.

Il disco, infatti, è un progetto ricco e di ampio respiro, come il titolo giocosamente suggerisce, teso a soddisfare una continua necessità di esplorazione e un impellente desiderio di condividere le esperienze. Come un racconto musicale, il nuovo lavoro si compone di tre parti (tre capitoli) e prende le mosse dai numerosi brani inediti che illuminano il progetto, per poi volgere lo sguardo verso le canzoni più rappresentative della carriera dell’artista fiorentina, che vengono reinterpretate e riarrangiate in una chiave completamente rinnovata.

Il “Grandissimo TOUR”, in corso per tutta l’estate, si concluderà con una grande festa il 12 dicembre al Teatro Verdi di Firenze, la città dove Irene Grandi ha mosso i primi passi della sua carriera e che l’ha vista crescere come artista fino ad affermarsi nel panorama musicale italiano.