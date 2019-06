Programmazione del Teatro Regio dal 28 giugno al 4 luglio 2019.

ED È SUBITO … SUMMERTIME! • DAL 2 AL 7 LUGLIO IL NEW YORK HARLEM THEATRE PRESENTA “PORGY AND BESS”, PER LA PRIMA VOLTA AL TEATRO REGIO

Da martedì 2 luglio ore 20 fino al 7 luglio, per la prima volta sul palcoscenico del Teatro Regio, il New York Harlem Theatre presenta The Gershwins’ PORGY AND BESS, capolavoro teatrale di George Gershwin, DuBose e Dorothy Heyward, Ira Gershwin. A portare in scena il capolavoro del 1935, i solisti e il coro del New York Harlem Theatre con l’Orchestra del Teatro Regio, diretti da William Barkhymer, direttore artistico del teatro newyorkese. La regia è firmata da Baayork Lee e il coro è diretto da Richard Cordova; Michael Scott ha disegnato le scene, i costumi sono di Christina Giannini e le luci di Reinhard Traub. Definita da Gershwin stesso come “American folk opera”, Porgy and Bess descrive la vita degli afroamericani nell’immaginaria strada di Catfish Row a Charleston (Carolina del Sud), all’inizio degli anni Trenta; un’ambientazione di genere che fa da sfondo ad alcune tra le pagine più straordinarie della storia della musica: Summertime, I Got Plenty o’ Nuttin, It Aint Necessarily So. Nei ruoli principali si alternano: Alvy Powell e Kevin Short come Porgy e Morenike Fadayomi e Brittany Renee Robinson come Bess.

INTORNO ALL’OPERA DI GERSHWIN • UN INCONTRO PER SCOPRIRE TUTTO SU “PORGY AND BESS”

Sabato 29 giugno alle ore 15, per Sabato all’Opera, Porgy and Bess sarà presentata e approfondita in un incontro che prevede anche la visita guidata al teatro e la visione di parte di una prova dello spettacolo. Informazioni e prenotazioni (entro le ore 15.30 di oggi, venerdì 28 giugno): Attività Scuola – Tel. 011.8815.209.

IL REGIO IN PIEMONTE • CONCERTO IN PIAZZA A ROSTA CON IL QUINTETTO PENTABRASS

Per Il Regio itinerante, il quintetto di ottoni Pentabrass, formato da cinque Professori dell’Orchestra del Teatro Regio, venerdì 28 giugno alle ore 21.30 è di scena a Rosta, in Piazza della Stazione. In programma, musiche di Händel, Verdi, Brahms, Mozart, Bizet, Strauss padre, Lafosse, Henderson, Crespo, Short e Gershwin; l’ingresso è libero; info: Comune di Rosta – Tel. 011.9568.816/803.

AL REGIO DIETRO LE QUINTE • VISITE GUIDATE ATTRAVERSO ITINERARI SEGRETI E CURIOSI DI UN GRANDE TEATRO D’OPERA

Le visite guidate al Teatro Regio, nel periodo in oggetto, sono previste alle ore 15.30 di venerdì 28 giugno e martedì 2, mercoledì 3 e giovedì 4 luglio; l’ingresso costa € 6 per gli adulti; durata: 90 minuti. Sabato 29 giugno sono previste 4 visite, alle ore 11, 11.45, 15 e 15.45; le visite del sabato durano 45 minuti e il prezzo di ingresso è di € 5. Ingresso gratuito per gli under 16 e per i possessori dell’Abbonamento Musei Torino e Piemonte.

IL BOTTEGHINO DEL REGIO

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO 2018-2019 • IN VENDITA I BIGLIETTI PER GLI ULTIMI SPETTACOLI DELLA STAGIONE

Alla Biglietteria del Regio sono in vendita i biglietti per l’ultimo spettacolo della Stagione 2018-2019: Porgy and Bess di George Gershwin (recite dal 2 al 7 luglio).

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO 2019-2020 • IL 25 GIUGNO INIZIA IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ALLA PROSSIMA STAGIONE

E’ in corso il periodo per il rinnovo degli abbonamenti ai Turni Ordinari a 11 spettacoli (A – B – C – D – F e A Under 16) e ai Turni Speciali a 4 spettacoli (M – P – Q – R – S – Z).

Per gli abbonamenti ordinari, il termine scade sabato 20 luglio; per gli abbonamenti speciali la scadenza è venerdì 6 settembre.

Da quest’anno, gli abbonamenti si possono rinnovare sul sito web del Teatro Regio senza più alcun costo aggiuntivo.

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO 2019-2020 • DAL 29 GIUGNO INIZIA LA VENDITA DEI BIGLIETTI PER LA PROSSIMA STAGIONE

Sabato 29 giugno inizia la vendita dei biglietti per tutte le recite de I pescatori di perle, Tosca e Roberto Bolle and Friends e per le seguenti recite: La bisbetica domata (8 novembre ore 14.30 e sabato 9 novembre ore 20), Carmen (13, 17, 19 e 20 dicembre), Il flauto magico (17, 22 e 24 gennaio). I biglietti possono essere acquistati presso la Biglietteria del Teatro Regio, Infopiemonte-Torinocultura (con eccezione delle recite di Roberto Bolle), i punti vendita convenzionati Vivaticket e on line su www.vivaticket.it.

La vendita presso il Teatro Regio (diretta, on line su www.teatroregio.torino.it e telefonicamente con carta di credito) non prevede alcun costo aggiuntivo.

Stagione d’Opera e di Balletto 2019-2020: una delle Stagioni più ricche e articolate di sempre, con ben 17 titoli, dalla tradizione francese al grande repertorio italiano, dal Singspiel alla musica sacra,

dal balletto al musical. Scoprila sul nuovo sito del Teatro Regio: www.teatroregio.torino.it

