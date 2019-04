24 ore consecutive in contemporanea su due diversi palchi, per un totale di 48 ore di musica, in una scenografia mozzafiato tra l’Etna e il mare: è il One Day Music di Catania, dal 2009 uno degli eventi di riferimento per la musica italiana. Oltre 25.000 spettatori attesi per una maratona no stop sulla Playa di Catania che il prossimo Primo Maggio vedrà alternarsi una lineup sorprendente, con i nomi più in voga della scena techno, rap, house, drum and bass, reggae e trap nazionale e internazionale: da Ben Klock a Nitro, Da Maceo Plex a Dixon, da Black Sun Empire a L’Elfo.musica,