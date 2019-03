Ariana Grande: donna più seguita su Instagram

Ariana Grande conquista un altro primo posto e supera Selena Gomez come donna più seguita su Instagram.

La Gomez deteneva il titolo con 146.267.801 follower, ma ad ora Ariana Grande ha superato la collega con 146.286.173 follower. Negli ultimi quattro mesi la popstar ha guadagnato oltre 13 milioni di follower e mantiene una presenza particolarmente attiva sulla sua pagina Instagram.

Il nuovo record segue il successo dell’album “Thank U, Next”, che da due settimane è #1 nella Billboard 200 e con cui ha eguagliato il risultato ottenuto prima di lei soltanto dai Beatles, con i brani “7 rings”, “Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored” e “Thank U, Next” nei primi tre posti della Billboard Hot 100 USA.

Ariana Grande ha invaso anche le chart UK con risultati senza precedenti, con l’album in prima posizione e i brani “Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored” e “7 rings” rispettivamente al primo e al secondo posto nella classifica dei singoli, prima artista femminile a raggiungere questo risultato.

“Thank U, Next” è stato anticipato dal singolo omonimo che ad oggi conta oltre 602 milioni di streaming su Spotify e più di 322 milioni di views su YouTube.

“7 rings”, il secondo brano estratto di cui è stato fatto anche un remix con la collaborazione di 2 Chainz, ha raggiunto la #1 su iTunes Italia e su Spotify Global, è stabile in Top 20 su Spotify Italia dal giorno della sua pubblicazione e ha ottenuto il record mondiale per il maggior numero di streaming su Spotify nel primo giorno di uscita, con ben 14.966.544 ascolti. Il video ha ottenuto oltre 209 milioni di views su YouTube.

Entrambi i brani rivelano il lato più femminista e indipendente di Ariana Grande, che canta la riscoperta di sé e la voglia di sentirsi libera di divertirsi