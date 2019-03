KATE BUSH: in uscita la raccolta “THE OTHER SIDES”

Da venerdì 8 marzo sarà disponibile “The Other Sides”, la raccolta di Kate Bush, composta da 4 CD. Dal 25 febbraio, è possibile preordinare il cofanetto su Amazon al link https://amzn.to/2SXyrfe e su IBS al link https://bit.ly/2H2bJvi.

I 4 CD contengono b-sides, mixes 12”, tracce rare e un CD interamente dedicato alle cover, incluse le versioni di ‘Rocket Man’ e ‘Candle in the Wind’ di Elton John e ‘The Man I Love’ di George and Ira Gershwin. Nel cofanetto sono inoltre incluse rarità come ‘Brazil’ dalla soundtrack del film omonimo, ‘Lyra’ dal film ‘The Golden Compass’, ‘Be Kind to My Mistakes’ dal film di Nic Roeg ‘Castaway’ e ‘Humming’, una demo inedita.

Da ora sono disponibili anche tre video pubblicati sul sito ufficiale di Kate (www.katebush.com), per la prima volta disponibili dopo la loro prima trasmissione in TV. Inlcusi i brani ‘Rocket Man’, ‘Under The Ivy’ e ‘The Man I Love’.