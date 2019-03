Dagma Sogna: “Grattacieli Di Carta”

Grattacieli Di Carta, la nuova fatica discografica della band pop rock savonese Dagma Sogna, già alta in posizione #6 nella Top 200 Pop e in posizione #10

nella Top 200 All Genres di iTunes e accompagnata su youtube dal suggestivo videoclip di Cometa, primo stellare singolo estratto dall’album.

Lo scorso novembre la band, ha aperto il concerto di Omar Pedrini, in occasione del celebrativo di “Viaggio Senza Vento” dei Timoria, con una versione riarrangiata di Verso Oriente, in seguito inserita nella nuova tracklist.

Ora la nuova lineup dei Dagma Sogna, che riconferma Daniele Ferro alla chitarra e Davide Garbarino alle tastiere, accogliendo a braccia aperte Davide Crisafulli alla voce, Matteo Marsella al basso e Marco Babboni alla batteria, ci presenta il suo nuovo imprinting sonoro.

Grattacieli Di Carta sublima infatti al suo interno tutti i punti chiave della nuova svolta artistica della band, fatta di grande coralità, melodie dalle tinte più fosche e aggressive e vocalità dal timbro nettamente più graffiante. Cometa, primo singolo estratto, ne è la prova migliore.