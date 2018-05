Wrongonyou: date Tour

È un anno intenso per il cantautore romano dal sound internazionale WRONGONYOU che, dopo aver dato alle stampe l’album d’esordio “Rebirth” (Carosello Records), è stato chiamato in tour in tutta Italia, sul palco del Concertone del Primo Maggio di Roma e al South by South West Festival in Texas riscuotendo ottimi consensi per l’energia e la sincerità del suo originale progetto neo folk in lingua inglese.

Ai microfoni di Radio 2, Wrongonyou ha annunciato le date del tour all’estero che lo vedrà impegnato in tutta Europa nel mese di maggio con il contributo di SIAE – S’Illumina:

il 15 maggio al Pop In di Parigi (Francia),

il 16 maggio al 93 Feet East Londra (UK),

il 17 maggio al The Great Escape di Brighton (UK),

il 19 maggio al Kazimier Garden di Liverpool (UK),

il 20 maggio al Whelan’s di Dublino (EIRE),

il 21 maggio a Essen (Germania),

il 22 maggio allo Yard Club di Colonia (Germania) e

il 23 maggio al Mixtree di Amsterdam (Olanda).

Sarà un’estate di live anche in Italia! Queste le prime date confermate:

il 26 maggio alla Chiesa di San Pietro in Castello in occasione di AP Festival ad Ascoli Piceno (AP),

il 9 giugno a Ceccano (CR) per Ciociaria Open Air 2018,

il 29 giugno all’Arci Colombofili di Parma per Paloma Rock Fest,

il 7 luglio a Roccamondolfi (IS) in occasione di Rocka in Musica,

l’11 luglio al Castello Sforzesco di Milano per Estate Sforzesca,

il 28 luglio a Marina di Andrano (LE) in occasione di Barezzi Summer Luce,

il 25 agosto al Castello di C’Arte di Montelibretti (RM),

il 30 agosto al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna (TV).

Con Wrongonyou sul palco la sua band composta da Gianmarco Ricasoli (chitarra), Graziano Sessa (basso) e Flavio Zampa (batteria).

“Rebirth” (Carosello Records) è uscito in cd e vinile, nella versione da 180 grammi (di migliore qualità perché garantisce una durata maggiore rispetto alle versioni più sottili e leggere).

Il disco incarna perfettamente lo spirito dell’artista e la direzione che ha preso la sua musica nell’ultimo anno: un eclettico mix di folk ed elettronica, con un sound internazionale, fresco e contemporaneo.