“Il circolo degli intelligentissimi” e “La Roma dei pazzi”

Cosa accadrebbe se a Roma aprisse un circolo frequentato esclusivamente dalle persone più intelligenti della città e Mercurio Loi non ne fosse a conoscenza? La partecipazione gli spetterebbe di diritto, questo è sicuro. Forse, a dirla tutta, il professore meriterebbe di essere membro onorario del Circolo degli Intelligentissimi.

Ma… se non fosse così?

A poche settimane dalla vittoria di due Premi Micheluzzi al Comicon di Napoli (Miglior Sceneggiatore con Alessandro Bilotta e Miglior Serie dal Tratto Realistico) arriva in edicola il 23 maggio Mercurio Loi. Il circolo degli intelligentissimi, con disegni di Sergio Gerasi, copertina di Manuele Fior e colori di Andrea Meloni.

In questo nuova storia Alessandro Bilotta ci introduce in un club molto speciale di cui fanno parte matematici, compositori, esperti giocatori di scacchi, saggi dalle rare capacità deduttive. E proprio mentre il nostro professor Loi si interroga su come sia possibile che questa crème di testoni non lo inviti a unirsi a loro…

Il giorno seguente, il 24 maggio, arriverà invece in libreria e in fumetteria MERCURIO LOI. LA ROMA DEI PAZZI, il volume cartonato che raccoglie le prime due avventure della serie regolare dedicata al professore. Nella prima storia, disegnata da Matteo Mosca, Mercurio dovrà vedersela con il geniale Tarcisio, suo nemico giurato che vuole sprofondare la città nel caos. Nella seconda avventura, invece, si racconterà attraverso i disegni di Giampiero Casertano la sfida con il Contrappasso, un folle criminale che nei giorni di carnevale semina il panico tra la popolazione.

Mercurio Loi è nato tra le pagine delle Storie, grazie alla penna dello scrittore romano Alessandro Bilotta. Ma quel numero solo gli stava troppo stretto e per il suo autore è stato inevitabile seguire il professore per altre avventure, a passeggio tra le nuove pagine che andava via via a visitare. Un po’ Sherlock Holmes, un po’ Dr House, Mercurio Loi è un gentiluomo brillante e ironico, un dandy che percorre senza meta precisa le vie della città eterna come un flâneur ante litteram, per dirla con Baudelaire. È un osservatore attento, il professor Loi, e con la sua irrefrenabile curiosità finisce costantemente per essere coinvolto in vicende misteriose, macchinazioni diaboliche, società segrete e persino… fantasmi.