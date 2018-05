“Trans trans Trance” – Teatro Spazio No’hma

Un atto unico sull’identità sessuale e sui diversi modi in cui la femminilità può esprimersi. Trans Trans Trance, della promettente e giovane regista e coreografa lituana Kamilé Gudmonaité, in scena mercoledì 16 e giovedì 17 maggio allo Spazio Teatro Noh’ma a Milano per la IX Edizione Premio Internazionale “Teatro Nudo” di Teresa Pomodoro, è uno spettacolo che si allontana dagli stereotipi e ruota attorno alla libertà dell’essere.

Lavoro corale e autobiografico concepito interamente da donne, dove la prospettiva personale di ogni attrice si riflette sullo spettacolo, “Trans Trans Trance”, per poi allargarsi alla domanda su come ognuno di noi modella la propria identità.

INFORMAZIONI AL PUBBLICO: SPAZIO TEATRO NO’HMA TERESA POMODORO

via Andrea Orcagna 2 – 20131 Milano (MM2 linea verde – fermata Piola)

Ingresso libero e gratuito con prenotazione obbligatoria — Infoline e prenotazioni: 02.45485085 / 02.26688369

È possibile prenotare anche collegandosi al sito www.nohma.org