Sono due in particolare gli eventi turistici del prossimo weekend (12-13 maggio) che segnaliamo nel territorio che fa riferimento al Consorzio Turistico Valtellina di Morbegno.

Partendo da domenica 13 maggio, a Gerola Alta, con la 17ª edizione della Mostra interprovinciale della Capra Orobica. A partire dalle ore 8:30, con l’arrivo delle capre in esposizione, una giornata dedicata agli animali nella quale non mancheranno tante iniziative culturali e divertenti dedicate ai bambini, a partecipazione gratuita, a cura dell’Ecomuseo della Valgerola.

Dalle ore 10:30 alle 13 laboratori con attività manuali e il concorso della capra più bella.

Alle 13 l’immancabile “pranzo del pastore” a base di polenta taragna (13 € adulti, 8 € bambini). Alle 14 prove di mungitura e premiazioni per finire, alle 14:30, con la proclamazione dei campioni assoluti della mostra.

Spazio invece all’enogastronomia a Morbegno, da venerdì a domenica, in piazza Caduti per la Libertà, con Valtellina Street Food Festival.

Venerdì dalle 18 alle 24, sabato dalle 11 alle 24 e domenica dalle 11 alle 22 saranno presenti i migliori food truck d’Italia con hamburger, fritti per tutti i gusti, arrosticini, tigelle e tante altre ghiotte specialità, accompagnate da musica dal vivo. Per i bambini, sabato dalle 18:30 alle 22:30 e domenica dalle 12 alle 17, street baloon, animazione, baby dance e laboratori.