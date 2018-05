Simone Frulio: “Battito di mano” – nuovo brano

A distanza di quattro anni, il giovane cantautore SIMONE FRULIO torna con un nuovo brano, “BATTITO DI MANO”, disponibile in digital download e su tutte le principali piattaforme streaming da martedì 22 maggio e in rotazione radiofonica da venerdì 25 maggio.

«“BATTITO DI MANO” è un inno all’amicizia – racconta Simone – Il brano parla di un mio amico distante che si trovava in un momento difficile, in cui tutte le cose sembravano andare per il verso sbagliato. Si sentiva isolato da tutto il resto, fuori dal mondo, non all’altezza degli altri e proprio per questo ho scritto questa canzone… per fargli capire che in realtà lui ha dei valori che nessun altro ha, che deve imparare ad apprezzarsi e a volersi bene per come è».