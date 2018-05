Spirit De Milan: gli appuntamenti del mese di maggio,

Il locale di Milano SPIRIT DE MILAN, sorto nella gloriosa struttura delle Cristallerie Fratelli Livellara (via Bovisasca, 59), è sempre alla ricerca delle ultime tendenze e di talentuosi artisti da far esibire live, nel rispetto della passione per la bellezza e la tradizione che lo caratterizzano. Lo Spirit De Milan conta più di 1500 mq con aree adibite al ballo, alla ristorazione, ai concerti, tutto custodito in una magica atmosfera vintage.

Di seguito gli appuntamenti confermati del mese di maggio.

Mercoledì 2 maggio Cristal Milonga con Milando Fertango, un quartetto di tango composto da quattro musicisti milanesi che si sono uniti in questo progetto travolti dalla passione per la musica argentina. Segue il dj set di PuntoyBranca.

Giovedì 3 maggio dalle 19.30 c’è il corso di lingua milanese con il mitico professore Marino Zerbin accompagnato dai Duperdu. Serata Barbera & Champagne con i Teka P che alterneranno canzoni di loro produzione e brani classici di artisti quali Enzo Jannacci, Cochi e Renato, Giorgio Gaber, Walter Valdi, Dario Fo.

Venerdì 4 maggio il Twist e il Rock and Roll dei Re-Beat, giovani musicisti che ripercorrono la beat generation, da Gianni Morandi a Caterina Caselli passando dai Beach Boys fino alle colonne sonore di Pulp Fiction e Pretty Woman.

Sabato 5 maggio Holy Swing Night con i Jumping Jive che spaziano dallo swing più classico ai suoni rivoluzionari del bebop, con il suo ritmo scattante e frenetico, cercando di recuperare gli aspetti più̀ profondi della musica jazz.

Domenica 6 maggio il pomeriggio musicale comincia alle 12.00 (aperto per il pranzo) per riproporre le atmosfere di New Orleans con l’Hot Jazz Club, ma ci saranno anche tante attività per le famiglie e i bambini. Serata Spirit in Blues con Amanda e la banda.

Martedì 8 maggio Tacchi, Dadi e Datteri, spettacolo di arte varia semiseria con musica, comicità e ironia meneghina, una serata “Milano 5.0” con la partecipazione ogni volta a sorpresa di alcuni tra questi artisti milanesi: Rafael Didoni, Germano Lanzoni, Flavio Pirini, Folco Orselli e Walter Leonardi.

Mercoledì 9 maggio Rock Files live! di LifeGate.

Giovedì 10 maggio dalle 19.30 c’è il corso di lingua milanese con il mitico professore Marino Zerbin accompagnato dai Duperdu. Serata Barbera & Champagne.

Venerdì 11 maggio Bandiera Gialla.

Sabato 12 maggio Jude Lyndy’s Swing 5, una delle band con più “groove” swing dell’Italia settentrionale;

Domenica 13 maggio Jazz’n’Spirit.

Martedì 15 maggio Tacchi, Dadi e Datteri, spettacolo di arte varia semiseria con musica, comicità e ironia meneghina, una serata “Milano 5.0” con la partecipazione ogni volta a sorpresa di alcuni tra questi artisti milanesi: Rafael Didoni, Germano Lanzoni, Flavio Pirini, Folco Orselli e Walter Leonardi.

Giovedì 17 maggio dalle 19.30 c’è il corso di lingua milanese con il mitico professore Marino Zerbin accompagnato dai Duperdu. Serata Barbera & Champagne.

Venerdì 18 maggio con la band Mary & The Quants che spazia dal beat e pop italiano ai classici R&B e soul della Motown fino alla musica british.

Sabato 19 maggio in concerto il sassofonista romano Giorgio Cùscito.

Domenica 20 maggio Spirit in Blues.

Mercoledì 23 maggio Rock Files live! di LifeGate.

Giovedì 24 maggio dalle 19.30 c’è il corso di lingua milanese con il mitico professore Marino Zerbin accompagnato dai Duperdu. Serata Barbera & Champagne.

Venerdì 25 maggio Bandiera Gialla con le Dance Angels e il loro repertorio dance degli anni ‘70 e ’80.

Sabato 26 maggio torna allo Spirit de Milan la Regina dello Swing Norma Miller, in occasione del giorno del compleanno di Frankie Manning, creatore del ballo swing per eccellenza: il Lindy Hop.

Martedì 29 maggio Tacchi, Dadi e Datteri, spettacolo di arte varia semiseria con musica, comicità e ironia meneghina, una serata “Milano 5.0” con la partecipazione ogni volta a sorpresa di alcuni tra questi artisti milanesi: Rafael Didoni, Germano Lanzoni, Flavio Pirini, Folco Orselli e Walter Leonardi.

Mercoledì 30 maggio Cristal Milonga con i ballerini Anglea y Mauro sul ritmo di Milando Fertango, un quartetto di tango composto da quattro musicisti milanesi che si sono uniti in questo progetto travolti dalla passione per la musica argentina.

Giovedì 31 maggio dalle 19.30 c’è il corso di lingua milanese con il mitico professore Marino Zerbin accompagnato dai Duperdu. Serata Barbera & Champagne.