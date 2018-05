Peligro: “La cosa sbagliata”

Da oggi, martedì 2 maggio, è disponibile in digital download e sulle principali piattaforme streaming “LA COSA SBAGLIATA” (https://artistfirst.lnk.to/Peligro_LaCosaSbagliata), il secondo brano, dopo INTRO (Cronache di noi), che il rapper milanese PELIGRO ha deciso di svelare prima dell’uscita del nuovo album di inediti “MIETTA SONO IO, prevista il 25 maggio.

“LA COSA SBAGLIATA” (distribuito da Artist First) è un brano rap scritto da Peligro con la musica di Marco Zangirolami, in cui l’artista racconta il luogo da cui proviene con la consapevolezza che c’è molto altro al di fuori di quel “piccolo mondo”.

«Sono cresciuto in un piccolo paese a due passi da Milano, abbastanza vicino da sentirmi milanese, ma abbastanza lontano da non esserlo, di fatto – racconta Peligro – me ne sono reso conto quando Milano è diventata parte della mia vita. Ho realizzato che quello che consideravo “il mio mondo” era solo un minuscolo frammento di una realtà molto più vasta. Da quel momento, la provincia ha iniziato a sembrarmi sempre più piccola e aliena. Ed è con l’occhio di chi ha realizzato tutto questo che ho cercato di raccontare il paese da cui provengo».