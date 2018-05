Martin Solveig a Unite With Tomorrowland, Italia

MARTIN SOLVEIG è il nuovo nome che si aggiunge alla line up di UNITE With Tomorrowland Italia, l’imperdibile evento che arriva per la prima volta nel nostro Paese, il 28 luglio al Parco di Monza!

Il dj e producer francese è uno dei più apprezzati del panorama europeo grazie al suo mix di house e electro. L’artista, con oltre un milione di like su Facebook, è stato consacrato dalla collaborazione con Madonna per l’album MDNA; ha lavorato con Dragonette alla sua più famosa hit “Hello”; tra le sue produzioni più recenti “Places” feat Ina Wroldsen e “All Stars” feat Alma. Anche lui è stato tra gli headliner di Tomorrowland 2017: https://www.youtube.com/watch?v=72jk3iwcyRA.

Martin Solveig si aggiunge ai primi nomi della corposa line up che farà ballare i fortunati spettatori che si sono aggiudicati il biglietto di UNITE With Tomorrowland Italia prima del sold out, insieme a Klingande, Yves V e Mike Dem.

UNITE With Tomorrowland è molto più di un evento in diretta streaming, grazie ad una serie di elementi quali uno stage che va oltre ogni immaginazione, allestimenti incantevoli ed effetti speciali che permettono di vivere emozioni uniche.

Da un punto di vista tecnico, il festival è un capolavoro assoluto: grazie alla connessione via satellite lo show sarà infatti sincronizzato in tutte le location coinvolte. Durante i sette eventi si entrerà in un’altra dimensione, grazie a quanto accadrà sul MainStage di Tomorrowland e il coinvolgimento dei fan di Tomorrowland sparsi in tutto il mondo.

L’ingresso a UNITE With Tomorrowland Italia è vietato ai minori di 18 anni.

L’evento italiano è organizzato da 5guyscompany, società italiana fondata da giovani ragazzi che con il format Overmind hanno già portato in Italia producer come Hardwell e Martin Garrix, in collaborazione con F&P Group e Jaguar Florence Club. Media partner ufficiali Radio Deejay e Billboard Italia.

Per l’Italia sarà l’occasione per vivere un’esperienza unica, un fenomeno globale che connetterà i fan da ogni angolo del pianeta!