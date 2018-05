Marlene Kuntz : concerto posticipato

Si comunica che il concerto dei Marlene Kuntz inizialmente previsto ai Magazzini Generali di Milano per Giovedì 31 Maggio è stato posticipato al 21 Settembre

Per motivi legati alla salute di Luca Bergia che a causa di una tendinite non potrà prendere parte alle prove del concerto, la band è purtroppo costretta a spostare il concerto al prossimo 21 Settembre.

Per eventuale rimborso o sostituzione dei biglietti per la nuova data tutti gli acquirenti verranno contattati da Mailticket.it. Per ogni dubbio o domanda è possibile scrivere a rimborsi@mailticket.it o chiamare via telefono allo 0280888063.