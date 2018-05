Concerto per la ricerca oncologica

Sostenere il progresso della ricerca oncologica: è questo l’impegno preso da A-Tono The World in Your Hand Onlus nei confronti dell’Associazione “Amici della Clinica Neurochirurgica”, una realtà no profit fondata a Milano nel 1984 ad opera di specialisti neurochirurghi, ricercatori e oncologi della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, con una consolidata esperienza in campo neuro-oncologico.

In particolare, il Dr. Rolando Campanella, promotore di questa iniziativa, e i colleghi dell’U.O.C. di Neurochirurgia e del Laboratorio di Neurochirurgia Sperimentale e Terapia Cellulare, si dedicano quotidianamente alla cura dei pazienti affetti da neoplasie cerebrali secondo le più moderne linee guida e credono fortemente nel valore aggiunto della ricerca per offrire sempre più efficaci opzioni terapeutiche ai propri pazienti.

Una collaborazione che nasce dalla condivisione di valori quali l’amore per la vita e l’impegno e la determinazione nell’aiutare il prossimo.

Per reperire i fondi l’Associazione promuove eventi benefici e incontri: tra questi uno straordinario concerto di musica classica vedrà i Professori d’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano suonare in un‘esibizione aperta al pubblico il prossimo lunedì 28 maggio 2018 alle ore 20.30 presso la Chiesa di Santa Maria Annunciata all’Ospedale Maggiore.

Le musiche di Beethoven, Bach, Donizetti, Saint-Saëns e Schubert saranno al centro della serata – sostenuta da A-Tono Onlus – che ha l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno delle attività dell’Associazione ovvero promuovere l’assistenza sociosanitaria ai pazienti e ai loro parenti seguiti dalla Clinica Neurochirurgica e alimentare il progresso della cultura neurochirurgica attraverso l’organizzazione di manifestazioni scientifiche, nonché grazie al supporto dell’attività della Clinica stessa.

“Fai del bene e scordalo: è questo il nostro motto” – spiega Giuseppe Caspani, Vicepresidente di A-Tono Onlus – “Tutti i progetti che abbiamo deciso di sostenere rientrano in questa concezione di donare con umiltà, solo con l’obiettivo di favorire il benessere di chi ci circonda; siamo inoltre fermamente convinti che l’esempio del bene abbia un effetto contagioso. Questo progetto, tuttavia, è per noi un po’ più speciale: significa contribuire a regalare speranza a chi soffre. È per questo motivo che siamo orgogliosi di collaborare con l’Associazione Amici della Clinica Neurochirurgica e ci auguriamo che quest’iniziativa e tutte le altre a seguire possano essere uno strumento per smuovere le coscienze della comunità.”

L’appuntamento con lo spettacolo è lunedì 28 maggio 2018 alle ore 20.30 presso la Chiesa di Santa Maria Annunciata all’Ospedale Maggiore dell’Università degli Studi di Milano in Via Francesco Sforza, 32.

Il concerto è alla portata di tutti i portafogli: per partecipare il costo del biglietto è di 15 euro. Per informazioni: 02.55035502