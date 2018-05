Macs Inchio: “Aware”, terzo album del cantante rock

E’ “AWARE”, il terzo disco del cantante torinese MACS INGHIO.

É inoltre online in videoclip del singolo “Cane bastardo”.

Registrato fra Lecco e Torino, prodotto e mixato dallo stesso Macs insieme al batterista Gianni Pitzalis presso gli studi Peppermusic, Aware è un lavoro maturato nell’arco di due anni.

Undici tracce a metà fra Heavy Rock e Pop che segnano il ritorno alla chitarra, alle origini, e si distaccano completamente dai dischi precedenti.

“Ho imparato che tutto è in continuo movimento e da qui viene il titolo giapponese di “Aware” – racconta Macs Inghio – La sensazione di vivere una cosa fantastica ma non infinita è quella che mi porta a vivere intensamente o almeno a provarci.”Aware” è l’inizio e la fine di qualcosa”.

Ecco la tracklist di Aware:

“Che fortuna”, “Cane bastardo”, “Spunta il sole”, “Ti ricordi”, “Tu non sai”, “Mi piacerebbe non fosse così”, “Tutte le volte”, “Una bestemmia per te”, “E così sia”, “Chi avrà ragione?”, “Arianna”.