Al Tour Estivo di Alvaro Soler, due nuove date estive

10 AGOSTO @ MELILLI (SR) –

PIAZZA SAN SEBASTIANO

DATA UNICA IN SICILIA

Prezzi biglietti:

Posto unico: 26,00 € + diritti di prevendita

11 AGOSTO @ VALMONTONE (ROMA) –

VALMONTONE OUTLET SUMMER FESTIVAL

Prezzi biglietti:

Posto unico: 15,00 € + diritti di prevendita

Biglietto ridotto: 10,00 € per i possessori della Valmontone Card che effettuano l’acquisto presso l’Info Point di Valmontone Outlet

a partire da lunedì 28 maggio.

Biglietti in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation dalle ore 11 di mercoledì 23 maggio.

Biglietti disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 11 di giovedì 24 maggio.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

A grande richiesta si aggiungono due nuove date al tour estivo di ALVARO SOLER che tornerà in Italia per quattro imperdibili appuntamenti live il 18 luglio a Marostica (VI) – Marostica Summer Festival, il 10 agosto a Melilli (SR) – Piazza San Sebastiano, l’11 Agosto a Valmontone (ROMA) – Valmontone Outlet Summer Festival e il 12 agosto a Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli.

Un calendario che si preannuncia pieno di appuntamenti in giro per il mondo dopo il successo del tour internazionale del 2017 che aveva registrato innumerevoli sold out anche in Italia.

Compositore, musicista e cantante, lo spagnolo più amato in Italia ha sorpreso tutti con l’annuncio sui social del nuovo singolo La Cintura, post che è arrivato dopo settimane di foto e video di lui e dei suoi musicisti impegnati in studio di registrazione.

ALVARO SOLER SUMMER TOUR 2018

18 LUGLIO @ MAROSTICA (VI) – MAROSTICA SUMMER FESTIVAL

10 AGOSTO @ MELILLI (SR) – PIAZZA SAN SEBASTIANO

11 AGOSTO @ VALMONTONE (ROMA) – VALMONTONE OUTLET SUMMER FESTIVAL

12 AGOSTO @ FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI