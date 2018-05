Debutto nazionale il 29 maggio per “La signorina Julie” di Strindberg con la regia di Fabio Sonzogni, regista che in passato ha collaborato in diversi progetti con l’Out Off e che qui presenta uno dei testi più rappresentativi dell’opera del grande autore svedese.

Una guerra tra sessi ispirata all’avversità che Strindberg provava per le classi dominanti, figlio di una serva e marito di una baronessa, questa “tragedia naturalistica” mette in scena, come dice lo stesso autore, lo “spettacolo crudele, cinico e spietato che oggi la vita ci offre”, in cui il dominante e il dominato si mescolano e s’invertono continuamente: “la vita non è così matematicamente sciocca da far sì che solo i grandi mangino i piccoli, anzi succede non meno spesso che l’ape uccida il leone o almeno lo faccia impazzire.”

Teatro Out Off, via Mac Mahon, 16 Milano

