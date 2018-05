Zelig Cabaret: Fun Cool Music Awards!

E’ finalmente arrivato il momento di scoprire i nuovi protagonisti dei Fun Cool Music Awards!

Il Festival della canzone divertente, alla sua prima edizione a Zelig Cabaret, è unico nel suo genere, alla ricerca di talenti che sappiano rappresentare attraverso la musica, gli aspetti ludici, edonistici, leggeri, spensierati, ironici e meravigliosi della vita. Non importa il genere, basta che faccia ridere!

Dopo le selezioni online dei migliori 24 partecipanti al contest, Martedì 22 e Mercoledì 23 Maggio si terranno le semifinali, sul palco si esibiranno 12 concorrenti ma passeranno il turno solo 5 performer a serata. Giovedì 24 Maggio, durante la finale, verrà decretato il solo e unico vincitore dei Fun Cool Music Awards.

La conduzione delle serate è affidata a Marco Maccarini storico volto di MTV, presentatore televisivo e radiofonico.

Come ogni manifestazione canora che si rispetti anche i Fun Cool Music Awards hanno il loro gruppo d’ascolto, da Salerno arrivano i Villa per Bene (Chicco Paglionico, Francesco D’Antonio e Andrea Monetti). Imprevedibile guest star delle serate: Gigi Rock!

I concorrenti verranno valutati da una giuria d’eccezione composta da:

Roy Paci, trombettista, compositore, arrangiatore e cantante, nella sua lunga carriera ha collaborato con numerosi artisti e per tre edizioni con gli Aretuska ha firmato le musiche di Zelig.

Paola Maugeri, storica giornalista musicale, conduttrice, voce di Virgin Radio, scrittrice e anima rock! Soprannominata WikiPaola per la sua sterminata conoscenza musicale, ha trascorso più di 15 anni della sua vita in giro per il mondo ad intervistare più di mille musicisti e rockstars.

Corrado Nuzzo del duo comico Nuzzo Di Biase, profondo amante ed estimatore della musica demenziale, attore e regista, spazia dal teatro comico a quello drammatico, dall’esperienza radiofonica a quella televisiva. Memorabili le apparizioni del duo a Quelli che il calcio e a Zelig, dal 2010 li troviamo con Enrico Vaime nel cast di Black Out su Radio 2.

Il progetto è a cura del collettivo Mondo Sommerso formato da Marco Carena, Bruno Furnari, Marco Maccarini, Gigi Saronni, Cesare Vodani e di Bananas Media Company e andrà in onda su Zelig TV (canale 243 del DTT) il 12, 19 e 26 giugno 2018.

INIZIO SPETTACOLO ore 21.00

ZELIG CABARET – Viale Monza 140 – 20125 Milano – www.areazelig.it – Ingresso consentito ai maggiori di anni 14

ingresso: posto unico 10€ – I prezzi indicati si intendono senza consumazione ed eventuale prevendita

Infoline e prenotazioni tel. 02.255.1774 (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 – nelle sere di spettacolo anche dalle 18 alle 20.00 – sabato e domenica dalle 18.00 alle 20.00). Acquisti online su www.ticketone.it