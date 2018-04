Mary Poppins torna ad ottobre

WEC – World Entertainment Company è lieta di annunciare che Mary Poppins il musical tornerà a grande richiesta in scena in autunno dal 5 ottobre al 31 dicembre 2018 a Milano, al Teatro Nazionale CheBanca!.

Con più di 90.000 biglietti venduti e le platee praticamente sempre esaurite in tutti i primi tre mesi di repliche, Mary Poppins il musical è stato un successo strepitoso!

Una vera e propria MARYPOPPINS-MANIA ha contagiato adulti e bambini che ogni sera si sono emozionati, hanno applaudito e cantato con gli attori in scena. Tanto il fervore trasmesso anche nelle centinaia di messaggi e commenti arrivati nelle pagine social del musical.

C’è chi lo spettacolo l’ha visto più volte e chi è arrivato da molto lontano per non perdersi l’evento, c’è chi si è commosso rivivendo ancora una volta le emozioni provate da bambino e chi queste emozioni le ha volute trasmettere ai propri bambini, c’è chi ha colto l’occasione per chiedere la mano alla propria fidanzata e chi non ha esitato a portare a teatro sia i nonni che i figli… e tutti, proprio tutti, hanno vissuto due ore e mezza di pura magia!

Proprio per documentare il calore che il pubblico ha tributato in questi mesi a Mary Poppins, WEC ha organizzato un’iniziativa speciale che ha coinvolto tutta la città.

Negli scorsi mesi un videomaker ha girato per le strade, le piazze e i luoghi di ritrovo milanesi chiedendo alle persone incontrate di cantare una strofa della celebre hit song dello spettacolo. Nessuno si è sottratto e tutti hanno partecipato entusiasti.

Tutte le strofe sono poi state montate insieme in un’unica soluzione e il risultato è una divertente e trascinante versione di “Supercalifragilistichespiralidoso” che WEC vuole regalare alla città che ha accolto a braccia aperte la prima produzione italiana di Mary Poppins.

Nel video ci sono tutti i luoghi simbolo di Milano: dai monumenti ai locali storici e ai ristoranti tipici.

Cantano i bambini di una scuola elementare, gli atleti, gli uomini d’affari, un’equipe di medici, i make-up artist, i tifosi di due squadre avversarie e una suora… un po’ speciale. Un incredibile e irresistibile mix di situazioni e personaggi che sarà divertente riconoscere.

I biglietti per le nuove repliche sono disponibili da lunedì 16 aprile 2018 sui circuiti: www.Ticketone.it e www.Vivaticket.it