Sziget Festival 2018

Motta e Willie Peyote si aggiungono alla line up dello Europe Stage, uno dei palchi più grandi del festival. Potranno esibirsi in un contesto affascinante e internazionale alternandosi con grandi nomi come Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, Mumford & Sons, Gorillaz, Lana Del Rey, Dua Lipa, Liam Gallagher, The War On Drugs, Gogol Bordello, Cigarettes After Sex, Bastille, Lykke Li, The Kooks, Nick Murphy FKA Chet Faker, Fever Rey e tantissimi altri!

Motta ha appena pubblicato il suo nuovo singolo “Ed è quasi come essere felice” che anticipa il suo nuovo album “Vivere o Morire” in uscita il 6 aprile, per l’estate 2018 saranno poche le date live in programma. Una di queste sarà quindi proprio a Budapest in uno dei festival esteri più frequentati dagli italiani. Willie Peyote con il suo rap tagliente e dai testi molto efficaci, si presenterà al Sziget Festival con un live coinvolgente ed esplosivo!

Nel frattempo la vendita dei ticket sta procedendo spedita e i 5 day pass sono ormai quasi terminati. Rimarranno disponibili i 7 day pass, i 3 day pass e i ticket giornalieri per questo è assolutamente consigliato l’acquisto del proprio ticket al più presto, il sold out è alle porte anche prima rispetto agli anni precedenti.

Sziget Festival – 8/15 agosto 2018 – Budapest/Isola di Obuda

E’ possibile acquistare anche il moving in ticket per poter accedere all’area campeggio già dal 5 agosto e utilizzare i servizi che il festival mette a disposizione dei visitatori.