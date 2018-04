Smemoranda 2019 al Salone del Libro

Cos’hanno in comune i due youtuber più cliccati della rete, uno scrittore classe 1997 che proprio grazie a un video su youtube è diventato famoso, e la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio?

Ce lo raccontano tutti insieme al Salone del Libro di Torino per l’uscita dell’edizione 2019 di Smemoranda, il diario più amato dagli studenti. Con l’introduzione dei direttori di Smemo, Nico Colonna e Gino&Michele, l’evento (di festa!) con Concita De Gregorio, iPantellas e Giacomo Mazzariol si svolgerà il 10 maggio alle 18.30 all’Arena Bookstock Village e sarà trasmesso in diretta su Radioimmaginaria, il network degli adolescenti in Europa.

Un appuntamento che rappresenterà a tutti gli effetti il primo debutto ufficiale del diario Smemoranda 2019, con tanto di firmacopie con iPantellas che saranno a disposizione del pubblico subito dopo l’intervista.

Quest’anno il tema del Salone, illustrato magistralmente da Manuele Fior nel manifesto ufficiale, è “Un giorno, tutto questo” ed è dedicato al futuro: come sarà il mondo che ci aspetta? E nessuno meglio dei ragazzi, che ne saranno assoluti protagonisti, può darci una visione di quel che sarà. Magari annotandolo tra le pagine della nuova Smemo!

