Snow Patrol: “Don’t Give In”

Sarà disponibile per la programmazione radiofonica da domani, venerdì 27 aprile, “DON’T GIVE IN”, il nuovo singolo dei SNOW PATROL che anticipa l’uscita del nuovo album “WILDNESS”, il primo album dopo 7 anni (l’ultimo album è “A Hundred Million Suns” del 2008), nei negozi e in digitale dal 25 maggio.

Parlando del singolo, il cantante e autore Gary Lightbody ha raccontato: “Don’t Give in era inizialmente una canzone scritta per un amico che stava attraversando un periodo difficile, ma più scrivevo più mi rendevo conto che era una canzone che parlava di me e della difficoltà di scrivere questo disco, che mi ha portato via 5 anni, non facili. La canzone parla anche delle mie difficoltà legate alla depressione che mi affligge da quando ero un bambino”.

Il brano è accompagnato da un video già online su https://youtu.be/JUaVhMjlPZg.

Il 25 maggio la band pubblicherà il nuovo album “WILDNESS”, un album alla ricerca di chiarezza, legami e significati, restando sempre fedeli a quella capacità di scrivere quelle melodie che hanno portato la band al successo.

Parlando del disco Lightbody ha raccontato: “Ci sono tanti differenti tipi di selvaticità ma credo che il tutto possa essere ricondotto verso due strade: la turbolenza dei tempi moderni, in cui tutto è confusione, mancanza di logica e alienazione e un’antica selvaticità, qualcosa di primitivo, vivo e bello che parla alla nostra passione, al nostro amore, alla nostra comunione con la natura e tra le persone. Questo è il tipo di Wildness di cui parla il nostro album: la sua perdita, la ricerca di riconnettersi con questa parte selvatica, di ricordarla”.

Questa la tracklist di “Wildness”:

01 Life On Earth

02 Don’t Give In

03 Heal Me

04 Empress

05 A Dark Switch

06 What If This Is All The Love You Ever Get?

07 A Youth Written In Fire

08 Soon

09 Wild Horses

10 Life And Death