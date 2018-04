Peligro: “Mietta sono io”

Il rapper milanese PELIGRO torna con “MIETTA SONO IO”, il suo nuovo album di inediti, in uscita il 25 maggio (distribuito da Artist First). Il disco è anticipato dal brano “INTRO (CRONACHE DI NOI)”, scritto da Peligro con la musica di Marco Zangirolami e da oggi disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming (https://artistfirst.lnk.to/Peligro_IntroCronacheDiNoi).

«La spinta creativa che ha generato questa canzone nasce da una considerazione – racconta Peligro – ho pensato che ogni situazione spiacevole, ogni lotta quotidiana e ognuno di quei fenomeni che chiamiamo “problemi” e che sembrano riguardare solo noi, nella maggioranza dei casi, in realtà, sono comuni a tutte le persone.

“Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente” diceva Carlo Mazzacurati. E se invece combattessimo tutti la stessa battaglia e non lo sapessimo?».