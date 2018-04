Open Day di Moma Studios a Milano

Venerdì 20 aprile, dalle 10,30 in poi, Moma Studios accoglierà il pubblico per presentare la sede, i corsi e i progetti futuri dedicati alle arti della danza e del teatro.

Il programma prevede:

• Ore 10:30 Visita alla sede ed esposizione del merchandising e gadgets

• Ore 11.30

– Presentazione con proiezione MOMA STUDIOS – MOMA Academy – U_NITED

– U_NITED Dance Company e lo Spettacolo “EIGHT” – promozione e partnership MOMA Studios & One&One Entertainment

• Ore 12:30-13.00 Open Academy

• Ore 14:00-15.30 Nr. 2 Open Class Accademia (solo su prenotazione)

• Visita agli studi fino alle ore 16:30

• Incontri con gli insegnanti e U_Nited crew

• Durante l’evento sarà possibile chiedere informazioni per le iscrizioni ai corsi.

Tre sale a disposizione, tutte con parquet, specchi, sbarre e sistema audio professionale.

Un ricco panorama di discipline, per poter far fronte a tutte le svariate richieste.

Modern jazz, danza classica, danza moderna, contemporaneo, hip hop, breakdance, house, old school, dancehall, danza del ventre, flamenco, tango argentino, pole dance, burlesque, pilates.