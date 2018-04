Lollapalooza Berlino: Edizione 2018

È tutto pronto. La quarta edizione del Lollapalooza Berlino – che si terrà all’Olimpiastadium e all’Olimpiapark l’8 e il 9 Settembre 2018 – è pronta a salpare. Tantissimi i nomi di richiamo della musica internazionale: dai Weeknd, che presenteranno il loro nuovo album “My Dear Melancholy”, nella loro unica apparizione europea, allo spettacolare 3D show dei Kraftwerk; dagli acclamatissimi National alla freschezza degli Imagine Dragons; dal carisma indiscutibile di Liam Gallagher alle atmosfere intime di Ben Howard fino ai potenti set di grandissimi dj come David Guetta, Kygo e Armin Van Buren.

Ma non solo, tanti anche gli ospiti emergenti che calcheranno tutti i palchi del festival: Rag’n’Bone Man, autore della bellissima Human, la scatenata Dua Lipa, il talentuoso songwriter L.A. Salami, il giovanissimo Fil Bo Riva e tanti altri per completare una line up davvero fantastica.

Ad ospitare questo grande show quest’anno sarà la suggestiva cornice dell’Olympia Park e dell’Olympiastadium, nel cuore di Berlino. Dai Genesis a Micheal Jackson, dai Rolling Stones a Madonna tutti i più grandi hanno calcato il palco di questo grande tempio della musica e del calcio mondiale (ricordate i gloriosi mondiali del 2006?): quest’anno è il turno del Lollapalooza Berlino che ha deciso di onorare questa grandissima location con una line up spettacolare.

Tanti i palchi a disposizioni, fatevi un giro sulla mappa – la potete trovare qui: https://www.lollapaloozade.com/en/ -, scoprirete i tanti segreti del festival, dalle venue principali fino ai palchi per i più esigenti, dove rilassarsi e ascoltare grande musica con ottimo cibo e bevande di grande qualità.

Ma Berlino è anche una città magica, capace di offrire tantissimo in termini di offerta culturale e divertimento. Dal sottobosco underground alle mostre più in voga, dal culture clubbing all’arte del tatoo, dalla storia ai mercatini in cui scovare delle chicche altrove introvabile. Una location perfetta per un grande festival.

I 2 day ticket sono disponibili a 139 euro mentre i giornalieri invece costano 79 euro.

Sono anche disponibili degli speciali pacchetti come il Lolla Esperience Ticket (con tanto di tour nel backstage) a 229 euro e il VIP ticket a 289 euro.

Per acquistare i ticket e ogni altra informazione visita il sito ufficiale del festival qui:

https://www.lollapaloozade.com/en/tickets/